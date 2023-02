Mamuthones, Issohadores e Ratantira Casteddaia protagonisti dell’ultimo giorno di Carnevale a Monserrato

I Mamuthones e Issohadores di Mamoiada e la Ratantira Casteddaia di Stampaxi saranno i protagonisti dell’ultimo evento dedicato al carnevale: domani per le vie del centro abitato di Monserrato, a partire dalle ore 16, grande festa in città.

Il sindaco Tomaso Locci: “Quest’anno più che mai il Comune ha finanziato le manifestazioni dedicate al carnevale che, sinora, hanno riscosso un ottimo successo”. In collaborazione con la Pro Loco e gli enti locali, gli assessorati alla Cultura e alla Pubblica Istruzione guidati da Emanuela Stara e Fabiana Boscu hanno preparato un ricco cartellone per soddisfare sia i grandi che i più piccoli. Dopo la sfilata delle scuole che ha visto il coinvolgimento di più di mille studenti, domani sarà il turno dei carri allegorici e dei gruppi mascherati. Per l’occasione saranno presenti, tra le altre, “le maschere tradizionali sarde di Mamoiada, che, direttamente dai successi dei giorni scorsi, hanno scelto il Comune di Monserrato per chiudere i festeggiamenti di questo carnevale 2023” spiega Emanuela Stara. La sfilata partirà da piazza Gennargentu e si concluderà in via del Redentore dove si terranno la premiazione e i balli.