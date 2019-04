Mamme libere di allattare in sicurezza a Cagliari, taglio del nastro per il primo “punto rosa” dell’Assl

Sarà inaugurato lunedì 29 aprile, alle ore 10.30, il primo “punto rosa” per l’allattamento in una delle strutture della Assl di Cagliari realizzato attraverso la raccolta fondi di Babbi Natale in corsa 2018, l’iniziativa solidale svoltasi il 23 dicembre 2018 sul Lungomare del Poetto di Cagliari, organizzata dal Centro Sportivo Italiano e patrocinata dal Comune di Cagliari, dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Coni Regione Sardegna.

Il ricavato netto della raccolta di circa 1500 euro, donato in parte dai partecipanti della quinta edizione di Babbi Natale in corsa e in parte dal Comitato Provinciale di Cagliari del Centro Sportivo Italiano, ha permesso la creazione del primo “punto rosa” nella sala d’attesa dell’Ufficio Esenzione Ticket della Cittadella della Salute di Ats Assl Cagliari, di via Romagna. Grazie alla generosità dei cittadini è stato possibile allestire un’area destinata a “punto rosa” che comprende una poltrona a dondolo ideale per l’allattamento e un fasciatoio da parete per il cambio bimbi. Il “punto rosa” contribuirà alla qualità della vita delle famiglie in una struttura pubblica di grande afflusso e con tempi di permanenza variabili e darà alle mamme la possibilità di allattare, cambiare e accudire i bambini in un ambiente attrezzato, accogliente e confortevole, nel rispetto anche della privacy.