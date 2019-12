Mamma orca che dice addio al suo cucciolo, il video straziante commuove il web. Un addio davvero commovente, per il mammifero marino che dal primo dicembre staziona insieme ad altre tre orche davanti al porto container di Genova Voltri. La storia raccontata dal nostro giornale partner Quotidiano.net: “A monitorare le sue lente evoluzioni nell’acqua insieme al corpo del suo piccolo sono gli esperti dell’Acquario di Genova: “Dal confronto con le immagini di questi ultimi giorni – scrivono in una nota – si presume che la madre lo abbia abbandonato nella notte tra venerdì e sabato. Rimangono pertanto i 4 esemplari – il maschio adulto, la madre del cucciolo e gli altri due esemplari adulti – che continuano a stazionare nelle acque all’imboccatura del porto”.

Il piccolo è morto il 5 dicembre ed è davvero commovente vedere la madre che per giorni l’ha trascinato con sè, come spiegano gli esperti “portando in superficie il corpo senza vita del cucciolo nel vano tentativo di consentirgli di respirare”.

Guardate qui il video su Quotidiano.net: https://www.quotidiano.net/cronaca/orche-genova-news-1.4929788