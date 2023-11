Mamma morta a Gesturi, raccolta fondi per le figlie rimaste orfane: “Aiutiamole per il loro futuro”

Il Comune di Gesturi da il via alla raccolta fondi per le gemelline di 9 Anni: Emanuela e Sara, rimaste orfane dopo l’improvvisa scomparsa della madre, Maria Itria Cuccu.

Le bambine, già orfane del padre, sono ora sotto la cura dei nonni materni. Ad occuparsi di loro anche il fratello Michele, di 23 anni.

“Sono rimasto piacevolmente colpito dalla reazione della nostra comunità”, dichiara il primo cittadino di Gesturi, Emilio Serra, “in tanti ci hanno chiesto come avrebbero potuto essere d’aiuto per queste due bimbe. Colpite da un dolore immane per la perdita della loro mamma. Così, abbiamo deciso di attivarci subito per raccogliere quante più risorse possibili, per far fronte alle spese legate alla cura e all’istruzione delle due gemelline”.

“faccio appello alla solidarietà di tutti i sardi, affinché a queste bambine possa essere garantito un futuro: naturalmente il Comune farà la sua parte, ma serve il contributo di ciascuno di noi, e possiamo darlo attraverso un Bonifico indirizzato al Comune di Gesturi, IBAN: IT60O0101544160000070648509 indicando nella causale “ Solidarietà per Emanuela e Sara”

“Emanuela e Sara sono due bambine straordinarie, con una forza innata, capaci di dare conforto a chi sta loro accanto. Nonostante il dolore riescono ancora a sorridere e a trasmettere a tutti la voglia ed il coraggio di affrontare il futuro, ed è un nostro dovere sostenerle. Ringrazio fin da ora chi, anche con un piccolo gesto, vorrà essere determinante per aiutarle dinnanzi alle sfide della vita”;