La mamma la chiama al telefono, ma lei è morta: tragedia a Villasor

Di



hinterland

La figlia che non rispondeva alle chiamate e ha avvisato i carabinieri. I militari in casa hanno scoperto il cadavere di A.P. del 1979, una donna che abitava da sola, da diverso tempo sofferente di alcune patologie e di una epilessia grave da cui rifiutava di curarsi. Potrebbe aver avuto una crisi acuta che non le ha permesso di chiedere aiuto