Maltrattamenti in famiglia, pensionato denunciato dai carabinieri a Iglesias.

Ieri a Iglesias, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione dell’istruttoria compiuta dall’autorità giudiziaria in merito alla denuncia per maltrattamenti in famiglia compiuta il 9 febbraio scorso dai militari stessi, hanno notificato ad un 63enne del luogo, pensionato e con precedenti denunce, l’applicazione della misura cautelare personale, emessa dall’ufficio GIP del Tribunale di Cagliari, dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. L’uomo si sarebbe reso responsabile di maltrattamenti in famiglia mediante condotte vessatorie e minacciose, protratte nel tempo, nei confronti della denunciante e dei figli maggiorenni. Cattivo carattere o meno, ora l’uomo non potrà più vessare nessuno nel suo ambito familiare.