Maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale, 6 anni di carcere per un 46enne di Sestu.

Ieri a Sestu i carabinieri hanno rintracciato e proceduto all’arresto di un 46enne del luogo, disoccupato e con precedenti denunce a carico, percettore di reddito di cittadinanza. I carabinieri hanno proceduto in esecuzione di un ordine di carcerazione trasmesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Cagliari. L’uomo dovrà espiare una pena di 6 anni e 10 mesi di reclusione per reati di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. L’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale “Ettore Scalas” di Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.