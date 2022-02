Maltrattamenti in famiglia, 46enne allontanato da casa a Villacidro.

Ieri a Villacidro i carabinieri della locale Stazione, coadiuvati da quelli dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia, hanno proceduto alla notifica e all’esecuzione della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte lesa nei confronti di un 46enne del luogo, disoccupato e on precedenti. L’atto è stato compiuto in ottemperanza ad un ordine di esecuzione di misura cautelare emesso dall’ufficio Gip del Tribunale di Cagliari e trasmesso dalla locale Procura della Repubblica, in relazione a una documentata querela per maltrattamenti in famiglia, corroborata dagli accertamenti compiuti dai carabinieri, che hanno informato della vicenda la Procura della Repubblica che a sua volta ha immediatamente proceduto ad allontanare l’uomo dalla famiglia allo scopo di evitare possibili situazioni di rischio per le vittime del reato.