Maltrattamenti alla madre e furto di corrente elettrica: nei guai 39enne a Piscinas

Ieri, a Giba, i carabinieri hanno eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari nei confronti di un 39enne di Carbonia, residente a Piscinas, disoccupato, con precedenti denunce a carico.

La misura a seguito dei maltrattamenti in famiglia denunciati presso i carabinieri di Giba e perpetrati ai danni della madre 62enne, residente a Piscinas e attualmente domiciliata a Villaperuccio, pensionata, vedova, incensurata. Nel corso dell’attività investigativa rivolta alla particolare questione, inoltre, i militari hanno avuto modo di accertare che il destinatario della misura, mediante un allaccio abusivo che aggirava il contatore della società Enel-Distribuzione, ha usufruito indebitamente della fornitura di energia elettrica. I cavi elettrici utilizzati a tal scopo sono stati sottoposti a sequestro e affidati in custodia ai tecnici della società in questione, intervenuti per la messa in sicurezza della linea elettrica. L’uomo pertanto è stato anche denunciato per furto di energia elettrica e questo naturalmente aggrava la sua posizione.