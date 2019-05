Maltrattamenti ai disabili nel centro Aias di Decimomannu: condannata la direttrice

Condannata a a quattro anni e mezzo di reclusione Sandra Murgia, la direttrice del centro Aias di Decimomannu. Assolto invece perché il fatto non sussiste il direttore amministrativo Vittorio Randazzo. Questa è la sentenza emessa oggi dal tribunale di Cagliari, secondo quanto riporta Ansa Sardegna. Nel 2014 era stata avviata un’inchiesta dopo la segnalazione di una operatrice per abusi e maltrattamenti sui pazienti gravemente disabili ricoverati nel centro. I vertici dell’azienda erano dunque finiti sotto processo perché non potevano non sapere quanto accadeva. In un altro procedimento contro infermieri e oss sono stati condannati tre imputati e sette hanno patteggiato pene.