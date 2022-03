Maltratta la madre e la sorella, in carcere 61enne di Monserrato.

Il 19 marzo i Carabinieri della Stazione di Monserrato hanno arrestato, in esecuzione all’ordine di esecuzione di misura di custodia cautelare in carcere, un 61enne del luogo, disoccupato e già gravato da pregiudizi di polizia. La misura cautelare ha disposto l’immediato trasferimento dell’uomo presso la casa circondariale di Uta, in quanto nell’aprile 2021 ed in più reiterate circostanze, si è reso responsabile di condotte sfociate in maltrattamenti nei confronti della madre e della sorella, entrambe conviventi.