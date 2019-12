Temporali e burrasca in arrivo, Truzzu: “Domani scuole aperte a Cagliari”

Restano aperte domani le scuole di Cagliari. L’annuncio in aula da parte del primo cittadino Paolo Truzzu. “Al momento non c’è motivo di chiudere le scuole di Cagliari, per cui domani saranno aperte”, ha ribadito poi nella propria pagina Facebook. Truzzu dunque come Delunas sceglie di tenere aperti gli istituti cittadini. Di diverso avviso i sindaci di Elmas e Sestu che invece hanno preferito emettere l’ordinanza per tenere chiuse le scuole, ma anche altre strutture come parchi e biblioteche.

L’allarta meteo è stata dichiarata per le condizioni meteorologiche avverse a partire dalla mattina di domani dicembre e per le successive 24/30 ore.

Si prevedono sulla Sardegna orientale e meridionale precipitazioni e anche molto elevate con temporali forti ed isolati, accompagnati da raffiche di vento fino a burrasca.