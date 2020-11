Maltempo in Sardegna, chiusa la Ss 197 per allagamenti: Villacidro isolata – VIDEO

Di



hinterland

Ss 126 chiusa in entrambi i sensi di marcia al km 100; Ss196 chiusa in entrambi i sensi di marcia al km 30; Ss197 chiusa in entrambi i sensi di marcia dal km 5 al km 11; Sp 61 chiusa in entrambi i sensi di marcia al km 8,