Maltempo devastante, distruzione e morti: allerta rossa su tutta la Sardegna

Paesi isolati o in grosse difficoltà per la furia dell’acqua, un allevatore e una donna morti a Bitti. Il forte maltempo imperversa sulla Sardegna e la Protezione Civile segna tutta l’Isola come “rossa” dalle 14 di sabato 28 e sino alle 23:59. Domenica, invece, livello di guardia abbassato di un gradino, “arancione”, per Campidano e Logudoro. Allerta “solo” arancione per quanto concerne il rischio idraulico nella zona del Montevecchio Pischinappiu e gialla nell’Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro.

