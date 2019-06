Malore in spiaggia, gravissima una donna soccorsa in Sardegna. Si tratta di una donna di circa 60 anni, che si è sentita male oggi mentre faceva il bagno ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso: la donna è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale di Olbia. L’episodio è avvenuto nella bellissima spiaggia di Budoni: si tratta di una turista tedesca.