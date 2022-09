Malore in mare, 82enne muore davanti alla moglie e ai bagnanti a Porto Frailis

Dramma nel mare di Porto Frailis, ad Arbatax. Un ottantaduenne in vacanza, nato in Svizzera, è morto stroncato da un malore improvviso. L’anziano ha chiesto aiuto ed è stato portato a riva da un bagnino, che gli ha prestato i primissimi soccorsi. In azione anche l’elisoccorso del 118, ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, che è deceduto davanti alla moglie e ai tanti bagnanti che si trovavano in una delle spiagge più frequentate di Arbatax.