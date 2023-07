Malore in auto per il caldo, 84enne muore sulla 131

Un malore, causato anche dalle temperature record che in questi giorni tolgono il respiro in Sardegna. Così è morto un pensionato di 84 anni, nella sua auto, sulla statale 131 all’altezza del bivio per Uras, nell’Oristanese. Un malore l’ha colpito mentre tornava a casa a bordo della sua auto: è riuscito ad accostare la sua vettura, ma non ce l’ha fatta. Inutili i tentativi dell’equipe medica del 118. Quando si è sentito male l’uomo ha fatto in tempo a parcheggiare l’auto a bordo strada sulla ‘Carlo Felice’, qualcuno che si è reso conto di quanto succedeva ha lanciato l’allarme, il medico è arrivato con l’ambulanza e, dopo aver tentato di rianimare l’anziano, non ha potuto fare altro che constatare il decesso.