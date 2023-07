Malore improvviso a Sant’Antioco, l’elisoccorso per Cagliari è inutile: muore medico 60enne

Un malore improvviso si è portato via a 60 anni Stefano Bianchi, medico toscano, di Donoratico, in vacanza a Sant’Antioco da qualche giorno con la moglie. L’uomo, all’improvviso, si è accasciato: i soccorsi sono stati immediati ed è intervenuto anche l’elisoccorso per trasportarlo al Brotzu di Cagliari. Ma l’elicottero si è rialzato in volo senza di lui: Bianchi è morto stroncato da un infarto, come è stato riscontrato successivamente dall’equipe medica intervenuta per soccorrerlo.

In aggiornamento