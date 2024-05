Malore fatale sotto la doccia dopo il padel, choc a Selargius e Quartu per Pierpaolo Isola

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiamava Pierpaolo Isola, aveva 45 anni e viveva a Selargius. È lui ad essere stato ritrovato senza vita nella zona delle docce dell’impianto sportivo di Quartu del San Francesco, dopo una partita di padel . Un malore fatale non gli ha lasciato scampo: i carabinieri e i soccorritori del 118 hanno solo potuto constatare il decesso di Isola. Una vita tutta lavoro (in una società di recupero crediti), casa e sport, la sua: non era sposato e praticava vari sport, non solo padel. Un’altra sua passione era quella del calcio.

La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro tanto a Selargius quanto anche a Quartu e a Cagliari. Pierpaolo Isola era conosciutissimo e nessuno riesce a darsi pace per la sua morte improvvisa.