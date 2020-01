E’ stato colto da un malore, ieri sera, dopo un allenamento in una palestra a Quartu. Non c’è stato nulla da fare per Andrea Delogu, 45 anni, agente immobiliare, sposato e padre di due figli. I soccorritori del 118 arrivati sul posto hanno tentato il tutto per rianimarlo, ma ogni intervento è stato vano. Un grande sportivo, appassionato di trekking e di scalate, molto conosciuto in città.