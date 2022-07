Malore a bordo di una crociera al largo di Cagliari, anziano salvato grazie a un elicottero militare

Nella serata di ieri un elicottero HH-139B dell’80esimo Centro Combat Search and Rescue del 15° Stormo, di stanza a Decimomannu, è decollato per soccorrere un 73enne colto da malore. Dopo aver imbarcato la persona in difficoltà e il medico della nave, l’equipaggio ha fatto rotta per il Brotzu.