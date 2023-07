Male il primo round per il nuovo stadio del Cagliari: “Mancano documenti, l’ok tra un mese”

Non c’è il via libera definitivo al nuovo stadio del Cagliari che sarà intitolato a “Gigi Riva”. Mancano soltanto alcune carte che il Cagliari dovrà fornire, ma c’è ottimismo sul risultato finale, che a questo punto è atteso per il mese prossimo.

Si è tenuta oggi la conferenza di servizi sul via libera al progetto del nuovo stadio del Cagliari che sarà intitolato allo storico bomber Gigi Riva. “Sta andando avanti tranquillamente, stiamo parlando di questioni tecniche”, dichiara Daniele Olla, dirigente del Comune di Cagliari, “alla società rossoblù sono state chieste alcune integrazioni. La Soprintendenza ha chiesto un dettaglio sulla parete laterale, mentre i Vigili del fuoco hanno chiesto lumi sull’antincendio. E’ normale quando si parla di progetto da oltre 200 milioni di euro”.

La prossima convocazione dovrebbe arrivare tra un mese. Intanto va avanti la procedura all’ufficio di Valutazione ambientale della Regione. Mentre domani dovrebbe svolgersi l’incontro tecnico sull’accordo di programma, quello che dovrebbe dare il via libera ai 50 milioni di euro della Regione necessari per dare gambe al progetto. Nel pacchetto anche il nuovo “ospedale di città”, il potenziamento del campus di via Trentino e quello del polo degli uffici regionali in via Trieste, quest’ultimo azzoppato dal vincolo che la Soprintendenza ha approvato per la tutela dei ruderi dell’ex Caserma Trieste, dove la Regione intendeva realizzare alcuni edifici.