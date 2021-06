Malamovida a Cagliari, “al Caffè degli Spiriti livello di rumore oltre 5mila volte quello consentito”

Urla, caos e assembramenti. Il Caffè degli Spiriti a Cagliari, venerdì notte, è stato multato e chiuso per 5 giorni dalla polizia. Troppa gente senza mascherine sulla terrazza panoramica del Bastione. E ora interviene, sul punto, anche il comitato “Rumore no grazie” che, attraverso un comunicato, lamenta soprattutto il caos rumore: “Al Caffè degli Spiriti livelli di rumore di oltre 5000 volte quelli consentiti. Un dramma che il Centro storico vive tutte le notti nell’indifferenza del Comune. L’intervento sul Caffè degli Spiriti, ad opera sembrerebbe della polizia, avrebbe dovuto essere da tempo preceduto dall’intervento ad hoc del Sindaco di Cagliari perché il locale è di proprietà comunale ed insiste su area pubblica. È insomma uno dei luoghi pubblici che il Comune dovrebbe permanentemente controllare e non controlla affatto, costringendo i cittadini a intervenire in sua vece con impegno di tempo e di denaro e ricorso ad avvocati che si aggiunge in negativo alla robusta sottrazione di salute che l’attività dell’ esercizio pubblico provoca in chi ha la disgrazia di abitare in quel punto che è raccordo di Castello, Villanova e Marina”.

“Il sindaco -ripetiamo- sarebbe dovuto intervenire da tempo a sanare la situazione che era stata già segnalata come zona di grave emergenza sanitaria ambientale perché il rumore giungeva a disturbare il riposo notturno in abitazioni distanti anche 75 metri. L’Arpas, con rilevamenti fonometrici eseguiti tra il 4 e il 5 ottobre del 2019 aveva già certificato infatti che la produzione notturna di livelli di rumore nella zona di pertinenza del Caffè in questione si originava “mediante diffusioni sonore di intensità tale da risultare potenziale causa di disturbo del riposo notturno della generalità delle persone dimorate nelle abitazioni circostanti… livelli di emissione dell’ordine di 82,5 dB(A), nettamente superiori al relativo valore limite di emissione stabilito in 45 dB(A) dal P.C.A. (Piano Acustico Comunale)del Comune di Cagliari…”. Un livello di rumore di oltre 5.000 volte quello massimo consentito. L’ ARPAS ha accertato e debitamente segnalato al Comune che la rumorosità prodotta in quella parte del Bastione proveniva da “stabile concentrazione di circa un migliaio di persone dedite alla fruizione dell’attività di mescita e dell’intrattenimento musicale… frequentemente sfociato nel libero intrattenimento danzante” e che niente veniva fatto per impedire “lo schiamazzo degli avventori ammassati stabilmente nell’area di mescita ed intrattenimento musicale esterna, unita al medesimo locale, realizzando immissioni sonore aggiuntive, in quanto non strettamente necessarie per l’esercizio dell’attività, durate fino a notte fonda, in grado di offendere la quiete pubblica.”