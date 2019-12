Mal di pancia dell’opposizione a Serramanna: “Strade poco sicure, slalom tra buche e rifiuti”

Continuano le proteste dei cittadini per la messa in sicurezza delle strade urbane a Serramanna, soprattutto dopo il gravissimo incidente avvenuto la sera di Natale nella trafficatissima via Cagliari dove una anziana signora è stata travolta mentre rincasava. Le sue condizioni sono ancora molto gravi. È ricoverata al Brotzu nel reparto di rianimazione. Un fatto che ha scosso la comunità, che si è stretta attorno alla famiglia e che, a gran voce, reclama urgenti misure, già invocate negli ultimi anni, per evitare che certi episodi si verifichino nuovamente.

Di questo si è discusso anche ieri 27 dicembre durante l’ultimo consiglio comunale. Con una nota ufficiale il gruppo consiliare Progetto Serramanna ha riferito che “ai cittadini non interessa il fare casse con il disco orario o in area di divieto di sosta ma chiedono maggiore attenzione al Comune nel controllo stradale in particolar modo nelle ore notturne. Cosa accade nelle ore serali nel paese? Le strade si trasformano in una pista da corsa. Le auto sfrecciano ad alta velocità nel centro abitato, soste selvagge nella via Serra e nella via San Leonardo. Sono queste le cose importanti che chiedono i nostri cittadini a cui l’amministrazione non fornisce alcuna risposta e/o avanza proposte”.

Da qualche mese a questa parte, inoltre, alcune delle arterie principali del paese versano in uno stato non proprio ottimale. Numerose buche, avvallamenti, dissuasori rovinati rendono la viabilità piuttosto difficoltosa e pericolosa sia per chi guida che per i pedoni che, in alcuni punti nevralgici del paese, devono compiere un vero e proprio slalom, anche per colpa dei numerosi sacchi di immondizia abbandonati, per giungere a destinazione. Da quando, circa un mese fa, è stata avviata la nuova raccolta dei rifiuti solidi urbani, le regole per differenziare l’immondizia non sono ancora state ufficialmente comunicate ai cittadini se non tramite il sito del comune. Chi non consulta internet, quindi, ha utilizzato lo stesso metodo in vigore degli ultimi anni, ritrovandosi con i sacchi, soprattutto del secco, non ritirati dalla nuova ditta appaltatrice. “In che condizioni versa l’igiene pubblica del nostro paese? Ovunque – dichiarano i consiglieri di Progetto Serramanna – troviamo sacchi di immondizia lasciati per strada, spazzatura e sporcizia in tutti gli angoli. Il sindaco si è sempre battuto per il decoro della nostra comunità, ma bisogna ammettere che ora invece sta trascurando ogni suo dovere relativo al decoro con grandissime lamentele da parte di tutta la cittadinanza”.