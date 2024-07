Makoumbou uomo chiave del Cagliari. Il PSG ci prova per le stelle partenopee. Sarà Spagna Inghilterra la finale

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Napoli

Il PSG sarebbe pronto a versare nelle casse del Napoli 200 milioni di euro per i cartellini di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Orfani di Kylian Mbappé, i parigini sono infatti alla ricerca di un degno sostituto per la prossima stagione. Oltre all’attaccante nigeriano però (che ha una clausola di 130 milioni), il club di Al-Khelaifi avrebbe intenzione di riproporre la coppia con il fantasista georgiano anche sotto la Torre Eiffel. Tuttavia, il club partenopeo avrebbe fatto muro sulla cessione del numero 77, considerato incedibile da Conte

Milan

Emerson Royal piace molto ed è considerato il profilo ideale per la catena di destra del Milan, che cerca un terzino veloce e abile tecnicamente da alternare con Davide Calabria. Ora, però, va convinto il Tottenham, squadra con cui ha raccolto 78 presenze (e 4 gol) nelle ultime tre stagioni in Premier League. Per cederlo, gli Spurs chiedono una cifra superiore ai 20 milioni: il Milan è fermo sotto i 15 ma, alzerà presto la sua offerta. Non c’è dunque un accordo sul cartellino, che potrebbe comunque arrivare presto.

Stesso discorso vale per il secondo obbiettivo rossonero Youssouf Fofana, roccioso centrocampista di proprietà del Monaco che andrebbe a irrobustire considerevolmente un reparto poco fisico. Il Milan ha trovato l’accordo con il giocatore, che vuole il rossonero nonostante gli interessi dalla Premier League. Il club francese è già stato avvisato. Ora, però, va convinto sulle cifre: la richiesta è alta, 25 milioni, l’offerta è ancora troppo bassa ed è compresa tra i 12 e i 15 milioni.

Juventus

Jean-Clair Todibo, scrive Alfredo Pedullà, ha aperto alla Juventus: “Jean-Clair Todibo è un obiettivo della Juve. Possiamo aggiungere che il ventiquattrenne specialista del Nizza ha aperto con un entusiasmo a una soluzione italiana. E ha verificato che Thiago Motta lo apprezza molto. Adesso chiaramente ci sarà da sviluppare una trattativa con il club francese. E la necessità è quella di fare un’uscita in quel reparto, molti indizi portano a Huijsen (Paris Saint-Germain e sondaggi tedeschi) tenendo conto che anche Rugani quasi sicuramente uscirà (Al Shabab, Atalanta e Ajax). E dall’incasso relativo a Huijsen la Juve potrebbe poi presentarsi a casa Nizza, cercando di capire l’inserimento di un’eventuale contropartita tecnica.La trattativa sarà lunga vista la concorrenza sul giocatore.

Roma

La Juventus prosegue la corte per El Shaarawy. Il faraone è il profilo più gradito ai bianconeri per la fascia mancina. I dialoghi tra i due club sarebbero già stati avviati e ai giallorossi sarebbe stato proposto Kostic per un possibile scambio ma Il focus di Ghisolfi in questo momento è il nuovo centravanti. In attesa di sviluppi legati alla cessione di Abraham. Salgono le quotazioni di Mikautadze: l’attaccante riscattato pochi giorni fa dal Metz per 13 milioni è infatti in cima alla lista dei giallorossi, ma va comunque registrata la concorrenza del Monaco. In Liga si valutano i nomi di Sorloth e di En-Nesyri.

Cagliari

Antoine Makoumbou è già diventato un elemento fondamentale nel centrocampo ideale del nuovo allenatore del Cagliari, Davide Nicola, durante queste prime fasi della preparazione alla nuova stagione. Nicola punta sulla genialità di Makoumbou per sviluppare la manovra offensiva, chiedendogli al contempo uno sforzo ulteriore in fase di non possesso. Visione di gioco e abilità tecnica: il centrocampista sembra essere destinato a essere come nella passata stagione il punto fermo della squadra rossoblù.

Monza

ll Monza, salutato Michele Di Gregorio, sta insistendo per Wojciech Szczęsny. Ecco quanto riferito in merito da gianlucadimarzio.com: “Wojciech Szczęsny continua ad essere tra i principali indiziati per il ruolo di sostituto di Michele Di Gregorio a Monza. Il portiere polacco potrebbe fare il percorso inverso del nuovo portiere della Juventus, rimanendo così in Italia, seguendo la sua volontà.

Europei

Sono bastati 4′ nel corso del primo tempo per ribaltare l’iniziale svantaggio, battere la Francia 2-1 e qualificarsi per la finale di Euro 2024. La Spagna vince la sua sesta partita al termine di 90′ belli e intensi. Inizia meglio la Roja ma la Francia passa al 9′ con un colpo di testa di Kolo Muani. La Spagna reagisce e in 4′ segna prima con un gran gol di Yamal(trascinatore della Spagna)e poi con una magia di Olmo. Vano ogni tentativo francese nella ripresa.

L’Inghilterra torna a disputare la finale di un Europeo per la seconda volta consecutiva dopo quella persa con l’Italia a Wembley. La nazionale di Southgate batte in rimonta l’Olanda 2-1. Primo tempo bellissimo a Dortmund: gli Oranje passano con un gran gol di Xavi Simons, pari di Kane su rigore. Dumfries colpisce la traversa dopo aver causato il rigore ed essersi reso protagonista di uno straordinario salvataggio sulla linea su un tiro di Foden che ci riprova colpendoil palo. Ripresa più equilibrata e con poche occasioni, ci pensa il neo entrato Watkins al 90′ a risolverla. La Finale sarà Spagna-Inghilterra