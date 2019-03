Maiorca, cade dal traghetto durante la traversata: disperso un turista

Sono proseguite per tutto il giorno al largo della costa spagnola di Magaluf nella baia di Palma a Maiorca le ricerche di un passeggero del traghetto Hypatia de Alejandria della compagnia Balearia, caduto in mare a 15 miglia dall’isola di Tagomag. Questa mattina verso le 5, riferiscono fonti della Società nazionale del salvataggio in mare spagnola (Maritime Rescue), due navi della guardia costiera Caliope e Acrux, un elicottero della Guardia Costiera spagnola Helimer 215, un elicottero della Guardia Civil, un aereo dell’aeronautica spagnola e un aereo francese. hanno perlustrato il tratto di mare in cui il passeggero, un cittadino inglese di 30 anni, sarebbe caduto fuori bordo. L’uomo si accompagnava con la madre. Non è ancora stato chiarito se la caduta sia stata accidentale o volontaria. Attualmente, sempre secondo fonti di polizia, le ricerche sono in corso. La Hypatia de Alejandria, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è di proprietà della società spagnola Balearia Group. Oggi era partita da Ibiza ed era diretta a Maiorca. La nave è stata costruita quest’anno in Italia e trasporta circa 880 passeggeri e 166 auto. Costata circa 200 milioni di euro (171 milioni di sterline) è stata varata a febbraio.