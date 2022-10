Mai più sole contro il tumore, a Cagliari vince la prevenzione: sarà un sabato in rosa

Domani Piazza Costituzione ospiterà l’evento “Sabato in rosa – Prevenzione del tumore al seno”, campagna di sensibilizzazione organizzata dalla Fondazione Taccia con il patrocinio del Comune di Cagliari e di Fidapa BPW – sezione di Cagliari.

Per l’occasione, che sarà affiancata dal progetto “Mai Più Sole contro il Tumore”, il Bastione di Saint Remy verrà illuminato di rosa ma questa non sarà l’unica iniziativa della giornata di sensibilizzazione.

Dalle 10 alla mezzanotte, la piazza Costituzione sarà lo scenario che, nel mese dedicato ala prevenzione del tumore al seno, permetterà di promuovere la profilassi oncologica per la neoplasia più frequente nell’universo femminile.

Saranno due i momenti nei quali si snoderà la giornata:

Dalle 10 alle 20 verrà allestito un gazebo nel quale verrà distribuito materiale informativo. Locandine e depliant utili per riconoscere e spiegare i sintomi del tumore al seno verranno distribuiti dalle ragazze di “Mai Più Sole contro il Tumore”.

Dalle 20 alla mezzanotte il Bastione di Saint Remy sarà illuminato di rosa, il colore utilizzato per sensibilizzare sulla prevenzione sul tumore al seno.

Secondo i dati riportati all’interno de ‘I numeri del cancro in Italia 2021’ a cura tra gli altri dell’Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e l’Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), il tumore della mammella resta la neoplasia più frequente in Italia. I principali fattori di rischio sono rappresentati da: età, fattori riproduttivi, fattori ormonali, fattori dietetici e metabolici, stile di vita, pregressa radioterapia a livello toracico, precedenti displasie o neoplasie mammarie, familiarità ed ereditarietà.

Nel 2020, sono state stimate circa 55.000 nuove diagnosi nelle donne e nel 2021 sono stati stimati 12.500 decessi. La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è dell’88%. Nel 6-7% dei casi, il tumore alla mammella si presenta metastatico già alla diagnosi, ma la maggior parte delle donne che oggi vive in Italia con carcinoma mammario metastatico (circa 37.000) ha presentato una ripresa di malattia dopo un trattamento per una forma iniziale di carcinoma mammario. Sono 834.200 le donne viventi in Italia dopo una diagnosi di tumore della mammella.

“Il Comune di Cagliari – il commento di Stefania Loi, presidente della Commissione Pari Opportunità – non poteva mancare perché quando si tratta di fare prevenzione e informazione su temi così importanti, ognuno è chiamato a fare la sua parte. Illuminare il Bastione di rosa sarà solo una mossa simbolica ma il resto lo faranno le attività che verranno messe a punto nel gazebo informativo”.

La mortalità è in diminuzione (una riduzione del 6% nel 2020 rispetto al 2015) probabilmente anche perchè vari decessi causati dal covid appartengono a donne con neoplasie mammarie e vengono calcolati come morti da SARS-coV e non da cancro.

La prevenzione garantisce una diagnosi precoce che può salvare la vita. La profilassi passa attraverso l’informazione e lo screening che non deve mai essere trascurato, pensiamo che, come riportano i dati AIOM, nei primi mesi del 2020 sono state registrate un milione e 400mila visite di controllo in meno rispetto allo stesso periodo nel 2019.