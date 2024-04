Mahmood a Londra col cuore in Sardegna e la bandiera dei 4 Mori fa impazzire i fan

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Mahmood con la bandiera dei 4 Mori e il cuore in Sardegna fa impazzire i fan dal palco di Londra. L’amatissimo cantante sardo-egiziano, al meritato culmine di una carriera in costante ascesa, non perde occasione per onorare e omaggiare la terra di sua madre Anna Frau, di Orosei, dove il cantante ha trascorso tutte le estati della sua adolescenza con cugini, parenti e amici e dove ha detto di aver trovato ispirazione per la sua “Tuta gold”. E così, dopo aver portato sul palco di Sanremo i Tenores di Bitti, nell’ultimo concerto a Londra una fan gli ha lanciato la bandiera dei 4 Mori e lui l’ha subito presa e messa addosso, continuando a cantare e mandando in delirio i suoi tanti fan sardi.