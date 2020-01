Magomadas, in fiamme i gruppi elettrogeni della Geco: notte di fuoco nell’azienda dopo le polemiche

Magomadas, in fiamme i gruppi elettrogeni della Geco. Notte di fuoco nell’azienda che produce fertilizzanti. La notizia riportata dal quotidiano “La Nuova Sardegna”, riporta al centro dell’attenzione mediatica l’azienda di Magomadas, specializzata nella produzione di fertilizzanti ottenuti dai fanghi di depurazione. Da quanto riferito, l’incendio si sarebbe sviluppato intorno alle ore 23 di ieri sera e dalle prime risultanze, sarebbe da attribuire ad un’azione dolosa.

Nella zona industriale di Magomadas, si sono recati prontamente i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, le indagini sono in corso per accertare la dinamica dei fatti. Intanto i danni ammonterebbero a svariate decine di migliaia di euro e secondo indiscrezioni, potrebbero portare alla fermata dell’impianto con conseguente ripercussione sull’attività del personale impiegato. Sul posto si è recato anche il sindaco di Magomadas Emanuele Cauli, in giornata si attendono le dichiarazioni dell’Amministratore delegato della Geco, Leonardo Galleri.