Magistratura, giudizio disciplinare per Palamara e altre 9 toghe

Giudizio disciplinare per 10 magistrati. E’ quello che il pg di Cassazione, Giovanni Salvi, ha chiesto alla sezione disciplinare del Csm, dopo aver chiuso la prima tranche della sua istruttoria condotta sugli atti dell’inchiesta di Perugia.

Al centro delle incolpazioni, in particolare, la riunione all’hotel Champagne, in cui si parlava di nomine ai vertici degli uffici giudiziari: davanti al ‘tribunale delle toghe’, dunque si aprirà il processo disciplinare per il pm (ora sospeso) Luca Palamara, il deputato di Iv (magistrato in aspettativa) Cosimo Ferri, i 5 ex togati del Csm – Antonio Lepre, Luigi Spina, Gianluigi Morlini, Corrado Cartoni e Paolo Criscuoli – che si sono dimessi lo scorso anno a seguito dello scandalo, l’ex pm della Dna Cesare Sirignano, l’ex pm di Roma Stefano Rocco Fava e due magistrati segretari del Csm (per uno di questi la richiesta di giudizio disciplinare è già stata avanzata in precedenza).

