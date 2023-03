Maggioranza a rischio a Cagliari, Truzzu a Solinas: “Niente scherzi su stadio e bilancio oppure voto”

Maggioranza a rischio a Cagliari. Il ko della settimana scorsa in aula era un messaggio per il primo cittadino: il gruppo “Solinas presidente” vuole un altro assessorato, minacciando, in caso contrario, un anno e mezzo di fine consiliatura ricco di insidie e magre figure per il sindaco. E così Truzzu ha convocato i vertici regionali del centrodestra (che si sono presentati tutti, compreso il presidente della Regione Christian Solinas), per tentare di neutralizzare l’attacco e lanciare un avvertimento agli alleati: via libera al bilancio e basta scherzi, oppure tutti a casa a Cagliari. Col rischio di azzoppare gravemente la coalizione di centrodestra a un anno dalle regionali.

A palazzo Bacaredda c’erano Christian Solinas, Christian Stevelli e Nanni Lancioni (Psd’Az), la coordinatrice regionale di Fdi Antonella Zedda, Ugo Cappellacci (Fi), Andrea Piras (Lega), Raffaele Onnis, (Riformatori), Stefano Tunis (Sardegna 2020) e Alice Aroni (Udc). Ma al termine della riunione ha parlato solo il sindaco Paolo Truzzu. “Ho ritenuto opportuno convocare un vertice con tutti i partiti della maggioranza per analizzare la situazione a un anno dalla fine del mandato”, ha dichiarato il primo cittadino, “anche alla luce del fatto che abbiamo avviato dei lavori per oltre settanta milioni. Stiamo per aggiudicare altri lavori per altri 130 milioni entro marzo. E c’è il bilancio che sta per essere approvato. C’era la necessità di costruire un rapporto che responsabilizzasse tutte le forze della maggioranza sull’importanza di quest’ultimo anno. Frizioni non ce ne sono mai state. C’era solo la necessità di registrare alcuni punti e di stabilire una road map da qui alla fine della legislatura”.

I rappresentanti dei partiti si sono detti pronti a collaborare. Anche se non sono mancati i momenti di tensione. La Zedda ha ricordato la lealtà di Fdi in consiglio regionale e ha rimarcato, al contrario, le tensioni vissute invece al Comune di Cagliari e gli sgambetti al primo cittadino. Il Governatore ha chiesto maggiore chiarezza e propensione la dialogo a Truzzu, mentre questi avrebbe anche sollecitato il presidente sulla necessità di avere quanto prima una bozza dell’accordo di programma tra Regione e Comune per dare gambe al progetto dello stadio del Cagliari. Ora la palla passa all’aula. Domani si vota il bilancio e si scoprirà se al vertice di oggi, sia scoppiata, o meno, la pace nel centrodestra a Cagliari.