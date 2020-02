Maestrale furioso su Cagliari, 80 km orari: volano mastelli e grossi rami (VIDEO)

Il maestrale soffia impetuoso su tutta la Sardegna e non risparmia nemmeno Cagliari e Pirri. Nella Municipalità sono stayi raggiunti “picchi” di sessantacinque chilometri orari, nella zona di Tuvixeddu addirittura ottantadue. Nelle ultime ore si sono registrate situazioni critiche in via Tuveri, sulla Ss195 con la torre faro crollata sopra una Suzuki e nel viale Colombo, dove un palo della luce è stato letteralmente abbattuto dal forte vento. Decine i maxi e mini mastelli “colpiti” dal maestrale, oltre a molte motociclette parcheggiate. Si prospetta una nottw si grande e duro lavoro per i Vigili del Fuoco.

In via Dante un grosso ramo è crollato non molto distante da una pizzeria. I clienti presenti all’interno del locale e il personale hanno sentito “un boato molto forte, spaventoso”, racconta Simone Pinna, titolare della pizzeria. “Abbiamo portato subito dentro tutti i tavolini di plastica e poi ci siamo dati da fare pwr spostare il ramo sopra il marciapiede e liberare la strada”.