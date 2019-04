Madre e figlio arrestati a Cagliari: un kg di “fumo” nascosto in un vassoio per i pasticcini

Un kg di “fumo” in un vassoio per dolci: due arresti dei carabinieri. Ieri pomeriggio i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia CC di Cagliari hanno arrestato una madre ed il figlio, entrambi pluripregiudicati e residenti ad Oristano, poiché sorpresi a trasportare un kg di Hashish all’interno di un vassoio per pasticcini. I carabinieri, infatti, impegnati in un ordinario servizio di pattuglia lungo la ss195, notavano l’automobile dei due che, senza cintura, alla vista dei carabinieri mostravano agitazione, tentando però di passare inosservati. Pertanto, venivano dopo qualche km fermati dai militari operanti che avevano notato il loro strano atteggiamento.

Controllati i documenti di circolazione del veicolo, il personale notava, nelle mani della signora, classe 1977, un vassoio di dolci che sembrava contenere un piccolo pacco all’interno. Insospettiti, i carabinieri hanno chiesto ai due di aprire la confezione, rinvenendo oltre 1 kg di Hashish suddiviso in 10 panetti da oltre 100 gr ciascuno. Pertanto, si procedeva immediatamente con una perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo altre dosi di marijuana e Hashish e oltre 600€ totali in banconote, probabilmente provento dello spaccio di stupefacenti. Trattenuti presso le camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri di Cagliari, sono stati tradotti in tribunale stamattina per la celebrazione del rito direttissimo.