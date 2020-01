Madame Operà, la star dell’animazione natalizia in centro a Cagliari

Animazione in centro a Cagliari, c’è la star. In questi giorni di festa è stata molto apprezzata la grande attrazione nelle tradizionali vie dello shopping cittadine: un originale spettacolo di musica pop/lirica. Madame Operà è un concentrato di tecnologia, robotica e artigianato artistico, nel settore della produzione di spettacoli di arte e teatro di strada. La grande dama, alta quasi 4 m, poggia su una struttura su ruote radiocomandata che le consente un incedere lento e maestoso, confermando la natura itinerante tipica degli spettacoli di artisti di strada. Il ricchissimo costume è frutto di un lavoro di attenta ricerca storica e minuziosa riproduzione dello stile Barocco. La preziosa gonna larga quasi 3metri cela un sofisticato sistema radiocomandato con cui Madame Operà cammina per le strade incantando tutto il pubblico con le canzoni più belle di un vastissimo repertorio internazionale, eseguite magistralmente dalla meravigliosa voce di una cantante lirica professionista amplificata da un potente impianto audio.