Macellaio di Sinnai scomparso, svolta choc: forse sbranato dai suoi 7 cani

Saranno i super esperti del Ris (reparto investigativo speciale) di Cagliari ad accertare se Eraldo Serra, 78enne di Sinnai, ex macellaio scomparso circa un mese fa, e per il quale è stato avviato il piano di ricerche con la Prefettura, sia stato sbranato dai sette cani che vivevano con lui. L’uomo è scomparso nel nulla poco prima di Natale e nessuno ha saputo dare indicazioni su cosa possa essere successo. Ieri i carabinieri di Quartu hanno effettuato un sopralluogo nella casa di campagna dove l’anziano viveva con i suoi sette cani da guardia. All’interno della casa sono stati trovati brandelli di vestiti, documenti in parte strappati e due denti umani. Indizi che fanno propendere per l’ipotesi che l’uomo, da tempo malato di cuore, abbia avuto un malore e sia morto in casa prima di riuscire a chiamare i soccorsi. Sarebbero stati i suoi cani, in seguito, ad aver fatto scempio del corpo. Saranno ora i Ris a confermare o escludere questa ipotesi analizzando tutto quello che hanno trovato nell’abitazione. La casa si trova in aperta campagna, con molti resti di ossa all’esterno giustificabili con la vecchia attività dell’anziano, mentre non sono state trovate tracce di alcun tipo nel terreno circostante.