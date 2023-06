Macchinari staccati, è morto l’ex sindacalista Andrea Manca: era in coma dopo il Covid

È morto questa sera l’ex sindacalista della Cgil Andrea Manca, 58 anni di Solarussa, in coma irreversibile dal 13 settembre 2021 dopo un infarto dovuto al Covid, per il quale il giudice del Tribunale di Oristano, Gabriele Bordiga, accogliendo la richiesta presentata dal fratello Alessandro, aveva deciso di interrompere i trattamenti sanitari in base alla legge 219 del 2017. Come previsto dal giudice, ieri mattina Andrea è stato trasferito nell’hospice che lo stava seguendo e questa mattina è iniziata “la sedazione palliativa profonda continua”. In serata è sopraggiunta la morte.