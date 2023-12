Macabra scoperta a Costa Rei, un delfino in stato di decomposizione avvistato sulla spiaggia

Costa Rei – Un delfino spiaggiato in decomposizione all’altezza del villaggio Free Beach: rinvenuto da un passante questa mattina, sono state già effettuate le segnalazioni per la rimozione della carcassa. Coperto per metà dalla sabbia della spiaggia, l’animale è morto da giorni. Da quanto si evince dalle immagini, infatti, il suo corpo è già in stato di decomposizione. Sembrerebbe un esemplare adulto, ignote, almeno, per il momento le cause del decesso che potrebbero essere stabilite dagli operatori ambientali, addetti alla rimozione dei resti dall’arenile.