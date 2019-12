Macabra scoperta a Bultei, uomo trovato morto in fondo a un pozzo

Macabra scoperta nelle campagne di Bultei. I Vigili del Fuoco di Sassari hanno infatti ritrovato il corpo senza vita di un uomo in fondo a un pozzo. Stando alle prime informazioni, dovrebbe trattarsi di un anziano scomparso dal paesino del Sassarese da qualche giorno. Sul posto, oltre ai pompieri, stanno operando anche i carabinieri della stazione cittadina e i volontari della Protezione Civile. Per recuperare il cadavere è stato necessario l’intervento dei sommozzatori. Le operazioni di recupero si sono concluse verso le diciotto e il corpo è stato subito messo a disposizione del medico legale di turno, che dovrà stabilire le esatte cause del decesso.