Lutto nel mondo degli escursionisti sardi, muore dopo due settimane di agonia Gianni Cannas

Morto Gianni Cannas, l’escursionista di 72 anni originario di Terralba, troppo gravi le ferite riportate lo scorso 23 novembre in seguito a un incidente avvenuto sui monti del Marganai, nel Sulcis. Era ricoverato al Brotzu, in coma, dal quale non si è più risvegliato. Esperto escursionista, è precipitato per circa 20 metri: immediati i soccorsi lanciati dai compagni che erano con lui, ma troppo gravi i traumi e le lesioni che hariportato. Sul posto, dieci giorni fa, intervenuto anche l’elicottero del servizio Areus 118 e Gianni Cannas era stato trasferito d’urgenza all’ospedale. L’incidente fatale era avvenuto nei pressi della parete di Gutturu Xeu.

Da giorni, in tanti hanno pregato perché l’uomo si riprendesse: purtroppo, non è stato così. Da ore si susseguono i messaggi degli amici sui social, ancora increduli per scomparsa dell’uomo: “Dal Supramonte all’Himalaya. E oggi ancora più sù. Ciao Gianni Cannas, un amico che non vorresti mai perdere”.