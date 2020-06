Lutto a Villaspeciosa: morto Paolo Casti, ex sindaco del paese

Lutto a Villaspeciosa. Ieri è venuto a mancare Paolo Casti, sindaco del paese dal 1980 al 1990. Per 10 anni è stato il primo cittadino del paese, amministrandolo egregiamente come ricorda l’attuale sindaco Gianluca Melis. “Una persona che ha disegnato il futuro di Villaspeciosa in un passato recente. Persona che ha guidato Villaspeciosa dal 1980 al 1990.

Paolo Casti è stato Sindaco di Villaspeciosa nel periodo della mia giovinezza, ho un ricordo di lui come di una persona autorevole che nel decennio di mandato ha messo delle basi solide per la Villaspeciosa attuale”. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei cittadini che abbracciano virtualmente la famiglia. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 16 e 30. Non potranno essere pubblici in ottemperanza alle disposizioni anti Covid. “Presenzierò alla cerimonia – spiega Gianluca Melis – portando alla famiglia le condoglianze di tutta la popolazione” .