Lunedì via ai lavori per la riqualificazione di Piazza Liori: due milioni per rifare il trucco al cuore di Capoterra

Lunedì 9 novembre iniziano i lavori per la riqualificazione di Piazza Liori. Questo importante intervento che richiede un importo di 2 milioni di euro, oltre a dare vita e decoro ad uno spazio centrale della nostra comunità, renderà più sicuro il territorio soprattutto grazie all’incremento della videosorveglianza. “Abbiamo rispettato l’impegno preso con i cittadini a inizio legislatura, riqualificheremo completamente lo spazio pubblico di Piazza Liori con una nuova pavimentazione in granito e una nuova illuminazione pubblica, ci saranno più telecamere. I cittadini vivranno in sicurezza e gli spazi saranno più vivibili. Questa amministrazione aggiunge un altro importante tassello alla riqualificazione del centro storico, punto strategico identitario della città di Capoterra”, spiega l’assessore ai Lavori Pubblici di Capoterra Silvano Corda.