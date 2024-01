Lunedì nuovo cantiere in via Italia a Pirri: traffico deviato, i lavori dureranno un anno

Un nuovo cantiere a Cagliari. Al via a Pirri i lavori per i collettori C 70 e C 47, necessari per combattere il fenomeno degli allagamenti durante i temporali. Dureranno 12 mesi. Il clou da lunedì, quando verranno effettuati i lavori dell’Arst in corrispondenza della linea ferroviaria. Via Italia, una delle arterie più importanti e trafficate di tutta la città metropolitana, non verrà chiusa ma verrà solo interrotta e il traffico di collegamento tra Cagliari e Monserrato sarà deviato su strade alternative.

I lavori sono stati presentati oggi nell’ex Distilleria dall’assessore alla Mobilità Alessio Mereu e dal dirigente Daniele Olla. Sarà smontato il tratto della ferrovia su via Italia per mettere doppio binario e il collettore. Serviranno circa 15 giorni. Mentre il cantiere vero e proprio durerà un anno e sarà articolato in 2 fasi: una per i lavori dei sottoservizi (allacci fognari, gas, ecc) che lasceranno aperti il lato destro di via Italia verso Monserrato e l’altra per il posizionamento del collettore vero e proprio che avverrà con la sezione destra chiusa.

I lavori più impattanti per il traffico partiranno a giugno quando le scuole saranno chiuse.