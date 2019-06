Luna Rossa sceglie Cagliari per il varo dell’Ac 75: “Sarà l’imbarcazione della vittoria”

È stato presentato questo pomeriggio, presso il Circolo della Vela Sicilia, a Mondello, il Luna Rossa Prada Pirelli Team, sfidante e Challenger of Record della 36a America’s Cup, che si svolgerà a Auckland (Nuova Zelanda) nel 2021. Dopo i video introduttivi e il loro discorso di benvenuto, il Presidente del Circolo della Vela Sicilia, Agostino Randazzo, e il Presidente di Luna Rossa Prada Pirelli Team, Patrizio Bertelli, hanno accolto sul palco il Chief Executive Officer e Vice Presidente Esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, che ha sottolineato i valori della partnership tra Luna Rossa e Pirelli, enfatizzati dalla collaborazione tecnica, basata sulla considerevole esperienza di Pirelli in numerose aree del settore R&D (scienza, tecnologie, caratterizzazione meccanica dei materiali e simulazione meccanica) e il suo coinvolgimento personale nell’America’s Cup, quando – nel 2007, a Valencia – aveva già affiancato Luna Rossa nella sua terza sfida. In rappresentanza del sailing team Luna Rossa Prada Pirelli, oltre a Max Sirena – Team Director e Skipper – Gilberto Nobili, Francesco Bruni e Vasco Vascotto, hanno a turno presentato i programmi del team e le prossime tappe della sfida. Erano inoltre presenti James Spithill, Pietro Sibello, Francesco Mongelli, Michele Cannoni, Pierluigi De Felice, Davide Cannata e Jacopo Plazzi. Così si legge sul sito internet ufficiale del team di Prada.

A conclusione della presentazione Patrizio Bertelli ha annunciato il varo dell’AC75 Luna Rossa, che si terrà a Cagliari, presso la base del team, domenica 25 agosto. Nel suo discorso Max Sirena ha sottolineato: “Il team di questa sfida è caratterizzato da un gruppo inedito, composto da velisti di nuova generazione affiancati da velisti esperti. Siamo ora entrati in una fase avanzata della preparazione e ci stiamo allenando su di un prototipo in scala. C’è grande attesa e curiosità per la nuovissima classe AC75, su cui il design team lavora da più di un anno, ma impegno e concentrazione sono ai massimi livelli in tutti i settori del team, focalizzato su un unico obiettivo: vincere! Un obiettivo che vogliamo raggiungere anche per ringraziare con questo risultato tutti i partner che hanno creduto in noi e sostenuto la nostra sfida, il Circolo della Vela Sicilia, che ci ha affiancato per la terza volta, e i milioni di appassionati che tifano Luna Rossa”.

Fonte foto: sito ufficiale Luna Rossa Challenge