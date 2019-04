Luna di miele Solinas: è il quinto governatore più apprezzato in tutta Italia. Christian Solinas, neo governatore della Sardegna, oggi dovrebbe chiudere il puzzle della giunta ma intanto vola nella classifica del 24 Ore: è quinto in assoluto nel gradimento dei cittadini, nella classifica che vede in testa il veneto Luca Zaia. Al secondo e terzo posto ci sono invece altri due governatori della Lega: il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga con il 51,1%, e il lombardo Attilio Fontana (49,2%).