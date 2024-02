L’ultimo saluto di Capoterra a Noemi, morta a 5 anni: “Riposa in pace dolce angioletto”

Capoterra si è stretta alla piccola Naomi per l’ultimo saluto: si sono svolti questo pomeriggio i funerali della piccola di soli 5 anni, volata via a causa di una rara malattia. Una notizia che ha sconvolto la cittadina quella giunta ieri sera, all’improvviso, che ha annunciato la prematura scomparsa di Naomi Crisponi, affetta dalla patologia di Moya Moya, avvenuta davanti agli occhi della mamma Teresa. Questo pomeriggio alle 15:30, nella chiesa di San Francesco, l’ultimo saluto alla piccola da parte dei familiari e della sua comunità che, affranta, si è stretta al dolore dei suoi cari. Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza che continuano a susseguirsi in memoria della piccola: “Riposa in pace dolce angioletto”.