L’ultimo saluto di Cagliari a Edoardo Visconti, travolto e ucciso a Villasimius

Sono stati fissati per domani, alle 18, nella chiesa dell’Annunziata a Cagliari, i funerali di Edoardo Visconti, il ventunenne travolto e ucciso sulla Sp 17 a Villasimius dopo aver trascorso tutto il sabato notte nella discoteca Sciabecco. “Voglio ringraziare tutti, avrei voluto abbracciarvi tutti, ma è cosa difficile, credetemi, il vostro conforto mi dà tanta forza. Oggi vedrò per l’ultima volta il mio adorato figlio e gli darò quell’ultimo bacio sulla fronte, mentre mercoledì si svolgerà il funerale”. Questo il messaggio, scritto su Facebook, da Sergio Visconti, padre della giovane vittima. L’autopsia sul corpo del 21enne è terminata ieri sera, a breve dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale della restituzione del corpo ai parenti. Intanto, vanno avanti le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente mortale.

Oggi dovrebbero arrivare i risultati dei test tossicologici eseguiti su Lorenzo Cireddu, il ventunenne alla guida della Volkswagen Polo indagato per omicidio stradale. La sua posizione, nelle ultime ore, non è cambiata: il suo avvocato, Antonio Incerpi, ha confermato che Cireddu sostiene “di non aver colpito nessun pedone” e “di aver evitato due auto ferme in mezzo alla strada che avevano avuto un incidente”. Le indagini vanno avanti in maniera serrata e sarebbero già stati sentiti alcuni testimoni.