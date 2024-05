L’ultimo saluto al 17enne morto ieri, funerali a Villasalto

Villasalto in lutto per la morte del 17enne, domani i funerali nel sagrato della chiesa per consentire a tutti di partecipare all’ultimo saluto. Un colpo fatale di fucile esploso tra le mura di casa sua, era da solo in quel momento, e in pochi istanti il ragazzino, studente a Muravera, è andato via, per sempre. La parrocchia del paese ha comunicato che i funerali si svolgeranno domani,

“Data la tragicità dell’evento che ha scosso il cuore di tutto il paese, ed essendo prevista una grande affluenza di persone, il funerale sarà celebrato presso il sagrato del Santuario di S. Barbara alle ore 18:30”. Chiusa nel dolore la famiglia, che ha chiesto di non offrire fiori: una volontà rivolta a tutti coloro che vorranno salutare il ragazzo e mostrare vicinanza a chi lo ha amato.