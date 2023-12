L’ultima truffa dei furbetti dell’energia nel Cagliaritano: “Grossi sconti e ti paghiamo la dodicesima bolletta”

Due numeri, sinora, già segnalati da qualche utente sui principali siti di spam: +393491370190 e +393664860003. Se si prova a richiamarli li segna come inesistenti, ma le chiamate in uscita invece galoppano. La voce che ispira tranquillità, solo all’inizio, è quella di una certa Nicoletta: “Chiamo per l’utenza elettrica, ci siamo sentiti quando avete scelto la tariffa di 22 centesimi con l’attuale fornitore. Vi dissi, qualora avessi trovato una tariffa più bassa, che vi avrei ricontattato”. E già qui l’inghippo c’è tutto: il fornitore citato è, infatti Enel, ma la gentile signorina afferma di lavorare per uno dei tanti fornitori del libero mercato. Impossibile, quindi, che possa sapere qualcosa di un’altra azienda elettrica. “Vi propongo tredici centesimi la mattina, solo dieci la sera e i festivi e, pagando tramite conto corrente, tre bonus: cinquanta euro in meno sulla fattura, la dodicesima la paghiamo tutta noi e”, in più, “bonus di dieci euro su ogni bolletta”. Roba da stracciarsi le vesti e correre a perdifiato per sottoscrivere il vantaggioso affare. Ma è la stesa Adiconsum di Cagliari, interpellata dal nostro giornale, a spiegare che “abbiamo ricevuto diverse segnalazioni analoghe, è fonte di dispiacere che una società sia caratterizzata da condotte esecrabili come quella descritta, piuttosto che caratterizzarsi come società trasparente e al servizio degli utenti”.

Insomma, fregatura garantita. E quando si fa notare che “non siete l’Enel”, la risposta è quasi da circo: “No, oggi sto chiamando per applicare la tariffa più bassa. Dobbiamo riconfermare i dati per tutelare il cliente, riceverà l’ultima bolletta dell’attuale fornitore, poi noi interromperemo gratuitamente la fornitura e dopo due mesi partiremo con la nostra”. Il “no”, eventualmente anche urlato e accompagnato dalla chiusura del telefono è quanto mai un’azione salutare. Da ripetersi nella seconda chiamata che fa la venditrice dal secondo numero di cellulare. L’alternativa è entrare in un groviglio fatto di probabili raggiri e bollette nettamente più salate.