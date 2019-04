Lukas Saba, arrestato ad Alghero con l’accusa di avere ucciso Alberto Melone: un delitto atroce. Il ragazzo, interrogato per tutta la notte dai carabinieri, proprietario della casa di piazza del teatro di Alghero dove è avvenuto l’omicidio, alla fine avrebbe ammesso le sue responsabilità. Inizialmente si era invece parlato di una irruzione di un estraneo, l’Ansa però conferma la notizia che il giovane poi arrestato avrebbe confessato di avere preso parte al delitto. Le indagini dei carabinieri però sono ancora in corso, dunque è impossibile avere una verità assoluta su questa uccisione al colpi di pistola nel cuore di Alghero, dove è rimasto colpito a morte Alberto Melone, un ragazzo di 18 anni figlio di un noto titolare di un bar ad Alghero. Ma attenzione: alla fine della deposizione il ragazzo, assistito dal suo avvocato, avrebbe detto che il colpo di pistola era partito per errore.