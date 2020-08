Luigi Di Maio star nel sabato notte tra il Corso e Piazza Yenne: selfie e video nella movida cagliaritana

Luigi Di Maio star nel sabato notte tra il Corso Piazza Yenne: selfie e video nella movida cagliaritana. Non è passata inosservata la presenza del ministro degli Esteri questa notte nel centro di Cagliari, accompagnato alla fidanzata Virginia Saba: bagno di folla a Cagliari, a poche centinaia di metri dalla ruota panoramica, in mezzo ai locali affollati di giovani. La foto che vedete è stata scattata dal parroco di Sant’Anna,don Ignazio Boi. Tra sacro e profano, Di Maio si conferma ancora uno dei leader politici italiani più popolari. E il suo cuore, non più solo metaforicamente, batte anche in Sardegna.